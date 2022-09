Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220915.3 Itzehoe: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um 9.22 Uhr fuhr ein 48jähriger Lägerdorfer auf der B77 aus Münsterdorf kommend Richtung Itzehoe. An der Kreuzung vor dem Delftor bog dieser links ab und übersah den ihm entgegenkommenden 86jährigen Münsterdorfer, der die Fahrbahn Richtung Münsterdorf befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten und erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Durch den Aufprall verletzte sich der Münsterdorfer schwer, der Lägerdorfer und seine 44jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Einige Fahrbahnteile mussten wegen auslaufender Betriebsstoffe für eine Stunde gesperrt werden. Rettungskräfte brachten alle Unfallbeteiligte in die Kliniken Elmshorn und Itzehoe.

