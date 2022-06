Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Ladendieb im FOC gestellt ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am Freitag, 03.06.2022, gegen 17:20 Uhr, versuchten drei Personen in einem Bekleidungsgeschäft im Factory Outlet Center in Montabaur eine hochwertige Jacke zu entwenden. Aufmerksame Mitarbeiter des Geschäfts konnten die Tat verhindern. Die Ladendiebe versuchten in der Folge zu flüchten. Einer der drei konnte gestellt und festgesetzt werden. Nach Ansprache durch einen Mitarbeiter der FOC-Security verletzte sich der Ladendieb mit einem kleinen Taschenmesser selbst am Hals, ehe er umherstehende Personen mit eben jenem Messer bedrohte. Durch die verständigten Polizeistreifen konnte der 34-jährige Mann widerstandslos festgenommen werden. Seine eigens zugeführte Schnittwunde erforderte keine besondere medizinische Behandlung.

Die beiden Mittäter des Festgenommenen begaben sich nahezu zeitgleich zu dessen Festnahme in ein weiteres Ladengeschäft, wo sie einen Diebstahl von Kleidungsstücken unerkannt vollenden konnten.

Sowohl Zeugen der Ladendiebstähle, als auch diejenigen, die die Festnahme beobachtet oder gar gefilmt haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Montabaur, 02602 9226-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell