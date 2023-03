Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemeinsame Kontrollen der Polizeiautobahnstation und der Polizeiinspektion Montabaur

Nentershausen und Heiligenroth (ots)

Im Rahmen eines gemeinsamen Sondereinsatzes durch die Polizeiautobahnstation Montabaur und die Polizeiinspektion Montabaur am 1.3.2023 wurden zwei Kontrollstellen an der L318 bei Nentershausen und auf der Tank-und Rastanlage Heiligenroth entlang der BAB 3 eingerichtet. Die Kontrollmaßnahmen wurden durch 2 Diensthundeführer sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Insgesamt wurden 72 Fahrzeuge mit über 100 Personen kontrolliert. An einem Gespann wurde die mangelnde Ladungssicherung beanstandet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Des Weiteren wurden zahlreiche Mängel an den Fahrzeugen - insbesondere Lichtmängel- festgestellt. Die Fahrzeugführer wurden per Mängelbericht aufgefordert, die Mängel umgehend zu beheben. Insgesamt führten an zwei PKW durchgeführte Änderungen am Fahrzeug zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Insgesamt stießen die Kontrollmaßnahmen auf eine große Akzeptanz bei den kontrollierten Personen.

