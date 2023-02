Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Verkehrsunfall zwischen Traktor und PKW mit verletzter Person

Nastätten (ots)

Am Morgen des 27.02.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW im Bereich der Straße "Sandkaut" in Nastätten. Hierbei stießen die Fahrzeuge mit den jeweiligen Fronten zusammen. Der Fahrer des PKW wurde hierbei verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell