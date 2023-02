Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Görgeshausen - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Görgeshausen (ots)

Am Montag, 27.02.2023, gegen 08:30 Uhr, wurde ein grauer PKW der Marke Skoda, Typ Roomster, auf dem LIDL Parkplatz in Görgeshausen im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Passieren den vorgenannten PKW an dessen hinterer linken Fahrzeugseite und entfernte sich in der Folge vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Die Spurenlage legt die Vermutung nahe, dass es sich um ein rotes Fahrzeug handelte, näheres ist nicht bekannt. Hinweise zum Unfall werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.

