POL-PDMT: Bad Ems - Warnmeldung der Polizei! Falsche Wasserwerker im Stadtgebiet

Görgeshausen (ots) - Am Montag, 27.02.2023, gegen 08:30 Uhr, wurde ein grauer PKW der Marke Skoda, Typ Roomster, auf dem LIDL Parkplatz in Görgeshausen im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Passieren den vorgenannten PKW an dessen hinterer linken Fahrzeugseite und entfernte sich in der Folge vom ...

