Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae) Am 30.12.2022 um 11:24 Uhr ist es in Stadthagen, in der Straße Am Kirchhof zu einem Unfall gekommen. Ein 73-jähriger Stadthäger hat beim Ausparken mit seinem Pkw einen parkenden BMW beschädigt. Danach entfernte er sich vom Unfallort. Durch einen Zeugen wurde der Vorgang beobachtet und bei der Polizei gemeldet. An der Halteranschrift des flüchtigen Fahrzeuges konnte der Halter angetroffen werden, bei ihm handelte es sich um den Unfallverursacher. Er gab an, nichts bemerkt zu haben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden, die genaue Höhe ist noch nicht bekannt.

