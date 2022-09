Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Friedhofstraße einen Unfall gebaut. Ein 23 Jahre junger Mann war mit einem Audi A3 auf der Friedhofstraße unterwegs. Dabei fuhr er gegen ein Ortsschild und anschließend über eine Wiese in eine angrenzende Hecke. Anschließend versuchte der Mann die Kennzeichenschilder an dem Audi zu entfernen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 23-Jährigen fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 2 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war und die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Audi gehörten.

