Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L 194, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Engen, L194 (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitagnachmittag bei einem Sturz auf der Landesstraße 194 zwischen Engen und Aach verletzt. Der 28-jährige Zweiradfahrer war mit einer Harley-Davidson auf der L 194 von Engen in Richtung Aach unterwegs. Auf der Kreuzung zur K 6178 erkannte der junge Mann zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos verkehrsbedingt bremsten. Der 28-Jährige bremste daraufhin so stark, dass das Vorderrad des Motorrads blockierte, die Maschine auf die Seite fiel und in den Grünstreifen rutschte. Der junge Mann erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

