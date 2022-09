POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall im Kreisverkehr

Gaienhofen (ots) - Am Samstagvormittag ist ein Radfahrer auf der Hauptstraße auf ein Auto aufgefahren. Ein 61-jähriger Radler war auf der Hauptstraße in Richtung Gundholzen unterwegs. Kurz nach einer Verkehrsinsel hielt ein vor dem Radfahrer fahrendes Auto verkehrsbedingt an. Der 61-Jährige erkannte dies zu spät und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit ...

mehr