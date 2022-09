Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Radfahrer fährt auf Auto auf und stürzt

Gaienhofen (ots)

Am Samstagvormittag ist ein Radfahrer auf der Hauptstraße auf ein Auto aufgefahren. Ein 61-jähriger Radler war auf der Hauptstraße in Richtung Gundholzen unterwegs. Kurz nach einer Verkehrsinsel hielt ein vor dem Radfahrer fahrendes Auto verkehrsbedingt an. Der 61-Jährige erkannte dies zu spät und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden. Dabei touchierte er den Bordstein und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Radfahrer in eine Klinik.

