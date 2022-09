Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Junger Mann belästigt Frauen - Polizei bittet weitere Geschädigte sich zu melden

Stockach (ots)

Ein junger Mann hat am Sonntagnachmittag, zwischen 15 und 18 Uhr, mehrere Frauen im Bereich des Hägerwegs belästigt und bedroht. Der 31-Jährige sprach gegen 16 Uhr zunächst eine 24 Jahre junge Frau, die mit ihren Kindern auf dem dortigen Spielplatz war an und fasst ihr dann unmittelbar mit der flachen Hand an den Hintern. Kurz darauf bewarf der Mann ein vorbeifahrendes Auto mit Pizza. Von den Insassen daraufhin zur Rede gestellt, bedrohte er diese mit einem Taschenmesser. Anschließend lief der 31-Jährige in Richtung der Grund- und Hauptschule davon. Einige Minuten später schlug der Mann einer durch den Stadtgarten laufenden jungen Frau wortlos mit der flachen Hand auf den Po und einem jungen Mädchen auf den Arm. Die Polizei bittet weitere Geschädigte, die ebenfalls von dem 31-Jährigen angefasst, beleidigt oder bedroht wurden, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

