POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Unbekannter Dieb baut mit gestohlenen Mofa einen Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, einen Mofadiebstahl auf der Bischofszeller Straße begangen und einen Unfall auf der Battaglia Straße verursacht. Der Unbekannte stahl das auf Höhe Hausnummer 16 abgestellte, mit einem Lenkradschloss gesicherte Mofa der Marke Nova Motors und fuhr mit diesem auf einer linksseitig zur Battaglia Straße verlaufenden Grünfläche in Richtung Anton-Braun-Straße entlang. Beim Einfahren auf die Straße stürzte der Dieb mit dem Mofa und verletzte sich hierbei. Zuvor brach der Täter das Lenkradschloss auf und startete das Mofa in ausreichender Entfernung mit dem Kickstarter. Nach dem Sturz ließ der Dieb das beschädigte Mofa an der Unfallstelle zurück und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den am Mofa entstandenen Schaden auf rund 800 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

