Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rund 12.500 Euro Blechschaden bei Unfall

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 12.500 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Einmündung der Straße "Unterm Hasenholz" auf die Bundesstraße 14 passiert ist. Eine 74-jährige Skoda-Fahrerin bog aus der Straße "Unterm Hasenholz" kommend nach links auf die B 14 ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten BMW eines 64 Jahre alten Mannes zusammen, der in Richtung Tuttlingen kam. Verletzt wurde niemand. Am Skoda Fabia entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell