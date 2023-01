Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl aus Pkw

Hagenburg (ots)

(bae) Am 30.12.2022 wurde durch einen 22-jährigen Hagenburger der Diebstahl seiner Geldbörse bei der Polizei angezeigt. Laut seiner Schilderung habe er die Geldbörse über Nacht in seinem Pkw gelassen, dieser habe vor seiner Wohnanschrift gestanden. Aus der Geldbörse seien Bargeld in Höhe von 400 Euro, sowie seine Girokarte entwendet worden. Mittlerweile sei mit Hilfe der entwendeten Karte auch schon Bargeld in einer Höhe von 136 Euro von seinem Konto abgebucht worden. Eine Spurensuche an dem Fahrzeug hat keine Hinweise auf ein gewaltsames Öffnen ergeben. Der Geschädigte kann nicht ausschließen, dass er sein Fahrzeug unverschlossen gelassen hat. In diesem Zuge weißt die Polizei darauf hin: Ein Pkw ist kein Tresor! Bitte lassen sie keine Wertsachen im Fahrzeug.

