POL-IZ: 221024.5 Marne: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgänger gesucht

Marne (ots)

Am Freitag um 17:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem 8jährigen Mädchen, die auf der Centralstraße spielte. Der Radfahrer fuhr aus Richtung Schmiedestraße kommend in Richtung Schulstraße und bog nach Kreuzen der Schulstraße in die Centralstraße ein. Hierbei stieß er mit dem Mädchen zusammen. Diese fiel zu Boden und verletzte sich durch den Sturz leicht am Hinterkopf. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlegen. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalles eine Brille, einen schwarzgrau melierten Vollbart und eine Halbglatze mit seitlich, kurzen dunklen Haaren. Er war von kräftiger Statur und mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet den Radfahrer, sich bei der Polizei in Marne unter 04851-95070 zu melden, damit der Sachverhalt aufgeklärt werden kann.

