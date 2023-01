POL-STH: Betrug

Nienburg (ots) - (Thi) Am 23.12.2022 ist es gegen 16:55 Uhr an der Celler Straße in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Anwohner hat beobachtet, wie eine ältere Dame mit ihrem grünen Opel gegen einen geparkten Pkw an der Celler Straße, Höhe Hausnummer 2 gefahren sei. Dabei soll der Seitenspiegel des geparkten Pkw beschädigt worden sein. Die ...

