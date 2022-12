Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Zeugen gesucht

Rohrsen, Samtgemeinde Heemsen (ots)

(opp) Als Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rohrsen am Donnerstag ihr Gerätehaus an der Wilhelmstraße aufsuchten, stellten sie hier einen frischen Einbruchschaden fest. Durch das offensichtliche Einschlagen einer Fensterscheibe gelangte die bislang unbekannte Täterschaft in dem Tatzeitraum vom Montag, 26.12.2022, 13:00 Uhr, bis Donnerstag, 29.12.2022, 10:00 Uhr, in das Gerätehaus und bewegte sich dort in den Räumen und der Fahrzeughalle. Ob irgendwelche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Beamte der Polizeistation Rohrsen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05024/887290.

