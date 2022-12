POL-NI: Stadthagen - Polizei stellt diverse Böller und Raketen sicher

Nienburg (ots) - (KEM) In der Zeit von Montag auf Dienstag, 26./27.12.2022, zwischen ca. 20 und 8.30 Uhr ereignete sich auf dem LIDL-Parkplatz an der Göttinger Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der geparkte Toyota eines 42-jährigen Nienburgers wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt. Im Bereich der Anstoßstelle stellten die Beamten blauen Fremdlack fest. Der Schaden am Toyota ...

mehr