Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2 Autofahrer unter Drogen festgestellt.

Bad Nenndorf (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung 2 Autofahrer unter Drogen festgestellt. (He.) Die Polizei Bad Nenndorf hat am gestrigen Tag im Rahmen der Verkehrsüberwachung 2 Verkehrsteilnehmer überprüft die unter Einfluss von Drogen einen PKW geführt haben. Die Thematik der Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit steht ihm Fokus der Polizei, hierbei haben neben Müdigkeit, chronischen physischen und psychischen Erkrankungen, insbesondere der Konsum von Alkohol, sonstigen berauschenden Mitteln, sowie die Medikamenteneinnahme eine hohe Bedeutung. Die beiden Autofahrer wurden zwischen 13:30 und 15:20 Uhr in Lauenau und Rodenberg festgestellt. In Lauenau fuhr ein 23-jähriger Lauenauer unter Einfluss von Betäubungsmitteln, kurze Zeit später wurde ein Rodenberger (26 Jahre) auf der Allee festgestellt, der ebenfalls unter Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hat. Beide Personen wurden auf die Polizeidienstelle nach Bad Nenndorf verbracht und ihnen wurde jeweils eine Blutprobe abgenommen. Der 26-jährige Rodenberger gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, 12 Flaschen Bier a´ 0,5 Liter getrunken und zuvor Drogen genommen zu haben. Beide Personen sind Beschuldigte in einem Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr - infolge von Drogen (BTM)", es droht mindestens ein Fahrverbot und eine hohe Geldstrafe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell