Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Verkehrsbehinderungen

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Freitag, 01. Juli 2022, gegen 14:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 56-jährige Frau aus dem Kreis Stormarn mit einem BMW die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener kam sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer beginnenden Schutzplanke. Der Pkw rutschte über die Planke und kam letztendlich hinter der Schutzeinrichtung zum Stehen. Anfangs wurde von schweren Verletzungen ausgegangen, weshalb zunächst ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Zudem fuhren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug die Unfallstelle an. Letztendlich galt die Frau aber als unverletzt.

Am BMW entstanden erhebliche Schäden, die auf 20.000 Euro geschätzt wurden. Da der Ölbehälter des Pkws aufgerissen wurde, musste eine Spezialfirma zur Reinigung angefordert werden. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener kam es zu Verkehrsbehinderungen.

