Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Freitag, 01. Juli 2022, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 84-jähriger Bremer mit einem Mercedes den Geveshauser Kirchweg aus Richtung der Neerstedter Straße. An der Kreuzung zur Straße 'Kuhweide' missachtete er die Vorfahrt einer 38-Jährigen aus der Gemeinde Dötlingen, die mit einem BMW auf dem Geveshauser Kirchweg in Richtung Norden unterwegs war. Er fuhr mit seinem Mercedes frontal in die rechte Seite vom BMW. Der Pkw der 38-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und zwischen Bäumen zum Stehen. Sowohl die 38-Jährige als auch die 83-jährige Ehefrau des Unfallverursachers erlitten leichte Verletzungen.

Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf mindestens 25.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell