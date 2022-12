POL-NI: Münzpferdchen wird versucht aufzubrechen

Nienburg (ots) - (KEM) Heute Nacht brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Buchenallee in Bad Nenndorf. Die Polizei Bad Nenndorf wurde gegen 0.34 Uhr über das Feuer informiert. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatten bereits alle anwesenden Bewohner das Gebäude verlassen. Die Beamten stellten eine Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss fest. Zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren ...

