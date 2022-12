Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchsdiebstahl

Zeugen gesucht

Liebenau (ots)

(opp) Aus einem Geschäftsraum einer ehemaligen Firma, in der Liebenauer Langen Straße, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände. Offensichtlich ist die Täterschaft in dem Zeitfenster des 26.12.2022, 12:00 Uhr, bis zum 27.12.2022, 09:45 Uhr, mit einem größeren Fahrzeug, über die Ortstraße an das Objekt herangefahren und hat nach dem gewaltsamen Eindringen dort in unmittelbarer Nähe das Diebesgut verladen. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitten Anwohner oder Verkehrsteilnehmer, denen irgendwelche verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, sich telefonisch unter 05021/924060 in der Wache zu melden.

