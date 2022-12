Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen ermittelt gegen einen 22-jährigen Stadthäger wegen der Verdachts des Fahrens eines PKW unter Drogeneinfluss.

Heute Nacht, 23.12.2022, gegen 00.35 kontrollierten Stadthäger Polizeibeamte den 22-jährigen PKW-Fahrer an der Breslauer Straße/Lönsweg. Da er u.a. schläfrig und benommen wirkte, führten die Beamten einen Drogenvortest durch, der positiv ausfiel. Sie ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem nunmehr Beschuldigten an, die in der Polizeidienststelle Stadthagen von einer Ärztin durchgeführt wurde. Anschließend untersagten sie ihm die Weiterfahrt.

