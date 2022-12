Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zapfpistole beim Anfahren abgerissen

Rinteln - OT Krankenhagen - (ots)

(swe). An einer Tankstelle in Krankenhagen versucht der Fahrzeugführer eines 6er BMW mit MI-Kennzeichen nach der regulären Öffnungszeit der Tankstelle zu tanken. Dazu muss er erst den Zapfpunkt über einen Tankautomaten freischalten. Nach Auswertung der Videoüberwachung gelang das dem Fahrer offensichtlich nicht und er setzte seinen Pkw in Gang und fuhr los. Dabei vergaß er jedoch, die Zapfpistole aus dem Tankstutzen zu nehmen und riss die Pistole vom Schlauch ab. Der Mann hielt an, nahm die Pistole aus dem Tankstutzen und fuhr dann weg. Da sich der Verursacher im Nachgang nicht bei der Tankstelle meldete und den Schaden beglich, erstattete die Tankstelle Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer. Die Polizei ermittelt nun anhand der Halterdaten, wer mit dem Fahrzeug gefahren ist. Ein einfaches "...tut mir leid, ich bin bereit zu zahlen" hätte dem Beschuldigten die Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erspart.

