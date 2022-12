Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Brand in Mehrfamilienhaus

Nienburg (ots)

(KEM) Heute Nacht brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Buchenallee in Bad Nenndorf.

Die Polizei Bad Nenndorf wurde gegen 0.34 Uhr über das Feuer informiert. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatten bereits alle anwesenden Bewohner das Gebäude verlassen. Die Beamten stellten eine Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss fest. Zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren konnten mit schnellen Löscharbeiten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindern.

Ein 42-jähriger Hausbewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen blieben unverletzt.

Die Polizei Bad Nenndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Die brandbetroffene Wohnung wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell