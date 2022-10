Polizei Gütersloh

POL-GT: Büroeinbruch an der Dieselstraße in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Am vergangenen Wochenende (01.10. - 04.10.) sind bislang unbekannte Täter in den Bürokomplex einer Firma an der Dieselstraße eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge. Unter anderem Sägen, Bohrmaschinen, Akkuschrauber und eine Fräse.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

