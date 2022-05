Polizei Bielefeld

POL-BI: Hundehalter und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen-

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin am Samstagvormittag, 23.04.2022, den Besitzer eines Hundes sowie Zeugen.

Eine 79-jährige Bielefelderin erstattete gestern, 04.05.2022, eine Strafanzeige nach einer Unfallflucht gegen Unbekannt. Sie schilderte, am 23.04.2022 gegen 11:30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Hillegosser Straße in Richtung Oldentrup befahren zu haben. Als sie an einem Mann mit Hund langsam vorbeifuhr, sprang der Hund ihr an das Fahrrad, so dass sie stürzte. Der Mann gab trotz Aufforderung seine Personalien nicht heraus, sondern verließ unverzüglich mit seinem Hund die Unfallstelle, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die 79-Jährige verspürte später Schmerzen und ließ sich ärztlich versorgen.

Zeugen, die Hinweisen zu dem Mann mit Hund geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

