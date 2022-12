Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei sucht nach geschädigtem Fahrzeug zur Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Am 23.12.2022 ist es gegen 16:55 Uhr an der Celler Straße in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein Anwohner hat beobachtet, wie eine ältere Dame mit ihrem grünen Opel gegen einen geparkten Pkw an der Celler Straße, Höhe Hausnummer 2 gefahren sei. Dabei soll der Seitenspiegel des geparkten Pkw beschädigt worden sein.

Die Polizei konnte kurz darauf die 85-jährige Verursacherin ermitteln. Diese gab die Verkehrsunfallflucht zu.

Das beschädigte Fahrzeug war jedoch nicht mehr am Unfallort. Weder die Verursacherin noch der Zeuge konnten Angaben zu dem Pkw machen.

Deshalb sucht die Polizei nun nach dem Halter des beschädigten Pkw oder nach Zeugen, die weitere Hinweise liefern können.

Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Nienburg unter der 05021/97780.

