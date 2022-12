Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger per SMS-Nachricht erfolgreich

Grevenbroich (ots)

Am Montag (12.12.) erhielt ein Grevenbroicher eine SMS von einer unbekannten Nummer. Der Absender behauptete, der Sohn zu sein und eine neue Nummer zu haben. Der 63-Jährige solle ihm eine Nachricht über einen Messengerdienst schreiben, so der vermeintliche Sohn. In den nachfolgenden Nachrichten bat er dann um Hilfe bei einer Überweisung. Um hier zu helfen, überwies der Grevenbroicher zunächst, wurde dann aber misstrauisch. Da Anrufversuche nicht entgegen genommen worden waren, versuchte der 63-Jährige es über die ihm bekannten Kontaktmöglichkeiten und erreichte seinen Sohn. Dieses Mal den echten. Von einer neuen Nummer wusste er nichts und er hatte auch kein Geld benötigt.

Der Grevenbroicher erstattete Anzeige.

Betrugsversuche via Messenger kommen aktuell immer wieder vor. Die Polizei warnt: Gehen Sie auf Nachrichten dieser Art nicht ein! Überweisen Sie kein Geld. Gehen Sie auf Nummer sicher, kontaktieren Sie ihre Angehörigen unter der alten Telefonnummer oder persönlich und überzeugen Sie sich von der Richtigkeit des Anliegens.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell