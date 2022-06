POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel/Niederwürzbach

Homburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am 08.06.2022, in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr, den Fahrzeuglack eines grauen Mini One, der auf dem Parkplatz vor dem Gebäude 61.4 der Uniklinik abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel. 06841-1060). Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- ESD Eisenbahnstraße ...

mehr