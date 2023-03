POL-FR: Rheinfelden: Pedelec aus Fahrradkeller einer Schule entwendet

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 29.03.2023, gegen 4.35 Uhr hatte ein bislang unbekannter Mann den Kiosk am Dorfbrunnen,in der Carl-Kistner-Straße in Freiburg überfallen. Der Unbekannte bedrohte den Kioskmitarbeiter mit einem mitgeführten Hammer und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Anschließend kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Täter mehrfach mit dem Hammer zuschlug und zuletzt ...

mehr