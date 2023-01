POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung auf der L39

Bitburg (ots) - In der Nacht von Samstag 10.12.2022, 18:00 Uhr auf Sonntag, 11.12.2022, 15:00 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Saarstraße in Bitburg. Auf dem Parkplatz des TAKKO-FASHION wurde die Tür eines Lagerhäuschen mit bunten Herzen besprüht. Weitere Sachbeschädigungen mit gleichem Farb - und Sprühmuster wurden in der Sauerstraße und in der Echternacher Straße begangen. Hinweise bitte ...

