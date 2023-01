POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Wolsfeld (ots) - Am 19.01.2023 wurde die Polizeiinspektion Bitburg über eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug informiert. Demnach wurde durch den bislang unbekannten Täter oder die unbekannte Täterin in der Zeit vom 18.01.23, 10:00h bis zum 19.01.23, 09:30h, in einem Neubaugebiet in Wolsfeld eine Tür an einem grauen Audi zerkratzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der ...

