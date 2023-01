Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Wolsfeld (ots)

Am 19.01.2023 wurde die Polizeiinspektion Bitburg über eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug informiert. Demnach wurde durch den bislang unbekannten Täter oder die unbekannte Täterin in der Zeit vom 18.01.23, 10:00h bis zum 19.01.23, 09:30h, in einem Neubaugebiet in Wolsfeld eine Tür an einem grauen Audi zerkratzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell