Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Aufbrüche - zwei Tatverdächtige festgenommen - Polizei sucht Mitteiler

Freiburg (ots)

Dank eines aufmerksamen Bürgers gelangte der Polizei am Samstag, 13.08.2022, kurz vor 15.00 Uhr, die vorläufige Festnahme von zwei Männern, welche verdächtigt werden auf dem Parkplatz am Wasserwerk Fahrzeuge aufgebrochen zu haben. Um in die Fahrzeuge zu gelangen drückten diese wohl nicht ganz geschlossene Fahrzeugscheiben nach unten um an die Entriegelungen der Fahrzeugtüren zu gelangen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die beiden 42-jährigen Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0 (24 h), sucht nun den aufmerksamen Bürger, welcher eine Mitarbeiterin des Schwimmbades über die beiden Männer informierte. Dieser möge sich bitte bei der Polizei melden. Ebenso weitere Zeugen oder weitere Geschädigte.

