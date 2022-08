POL-FR: Efringen-Kirchen: zu schnell von der Autobahn abgefahren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Ein 27-jähriger Mann ist dringend der Tat verdächtig. Der österreichische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Deutschland konnte am 12.08.2022 in Tschechien festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen war gegen ihn ein EU-Haftbefehl erlassen worden. Er sitzt derzeit in Tschechien in Haft. Das Auslieferungsverfahren wurde in ...

