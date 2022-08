Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Eggingen: Überfall auf Bank - Tatverdächtiger festgenommen

Ein 27-jähriger Mann ist dringend der Tat verdächtig. Der österreichische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Deutschland konnte am 12.08.2022 in Tschechien festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen war gegen ihn ein EU-Haftbefehl erlassen worden. Er sitzt derzeit in Tschechien in Haft. Das Auslieferungsverfahren wurde in die Wege geleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Meldung vom 27.07.2022:

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden in der Zwischenzeit eingestellt. Der Tatverdächtige ist nach wie vor flüchtig. Neben Einsatzkräften der Landespolizei waren auch Einheiten der Bundespolizei und des Zolls sowie die Schweizer Grenzdienststellen in die Fahndung miteingebunden. Eine Drohne der Kantonspolizei Schaffhausen kam ebenfalls zum Einsatz.

Bei dem Überfall wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Mitarbeitende der Bank im Gebäude, jedoch keine Kunden. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Es ist jedoch möglich, dass in der Nähe ein Fahrzeug für die weitere Flucht bereitstand.

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0761 882-2880 in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung:

Am Mittwoch, 27.07.2022, gegen 11:45 Uhr, soll ein Unbekannter versucht haben, eine Bank in Eggingen zu überfallen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll eine männliche Person die Bank betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld verlangt haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Beschreibung des Tatverdächtigen: ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkle kurze Haare, Bart, trug OP-Maske, eine schwarze Hose, ein olivfarbenes T-Shirt, eine dunkle Schildmütze (Basecap) und dunkle Schuhe mit weißer Sohle.

Aktuell laufen intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei. Es wird nachberichtet.

