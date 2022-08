Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Motorradfahrer kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.08.2022, gegen 11:20 Uhr, ist in der Seewangen Straße zwischen Buggenried und Igelschlatt ein Motorradfahrer verunglückt. Der 49-jährige war in der Mitte einer Dreiergruppe unterwegs, als er nach rechts von der Straße geraten war. Nachdem er eine längere Strecke in einem Feld fuhr, kam er an einer Auffahrhilfe für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu Fall. Hierbei verletzte er sich. Mit Verdacht auf Rückenverletzungen kam er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell