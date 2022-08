Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Lkw-Anhänger gerät in Brand

Freiburg (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Samstagmittag, 13.08.2022, in Wutöschingen-Horheim der Anhänger eines Sattelzuges in Brand geraten. Der Lkw-Fahrer hatte am stehenden Sattelzug gegen 14:50 Uhr Qualm am Anhänger entdeckt. Nachdem eigene Löschversuche keinen Erfolg brachten, wurde die Feuerwehr verständigt. Der Fahrer zog den Anhänger in ein unbebautes Gebiet und koppelte die Zugmaschine ab. Die Feuerwehr konnte vor Ort den mit Mischschrott beladenen Anhänger nicht löschen. Er wurde zu einem nahegelegenen Recyclingbetrieb geschleppt, dort ausgeladen und die Ladung komplett abgelöscht. Der entstandene Sachschaden am Anhägern dürfte bei rund 8000 Euro liegen. Die Feuerwehr Wutöschingen war mit drei Fahrzeugen im Einsatz, dazu der Rettungsdienst und der Ortsverein des Roten Kreuzes.

