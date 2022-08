Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen. Diebe unterwegs - Fahrräder und Arbeitsgeräte gestohlen - Polizei mahnt zur Wachsamkeit!

Freiburg (ots)

Vermehrt sind Diebe in Hohentengen unterwegs, zuletzt in der Nacht auf Freitag, 12.08.2022. In allen Fällen sind Fahrräder, meist in Garagen oder entsprechenden Anbauten oder Schuppen verwahrt, das Begier der Unbekannten. Seit 01.06.2022 wurden bereits zwölf solcher Taten bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In der Nacht auf Freitag wurden Taten in der Herderner Straße und im Sonnenrain begangen. Insgesamt wurden sieben Fahrräder, darunter drei E-Bikes und ein Carbon-Fahrrad sowie Arbeitsgeräte wie Heckenscheren aus meist zwar geschlossenen, aber unverschlossenen Garagen entwendet. Gegen 04:30 Uhr war ein Motorgeräusch an einem der angegangenen Objekte wahrgenommen worden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Wachsamkeit und verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden. Sachdienliche Hinweise zur Diebstahlsserie nimmt der Polizeiposten Tiengen entgegen (Tel. 07741/8316-0).

