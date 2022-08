Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Krankenschwester schlägt Einbrecher in die Flucht

Freiburg (ots)

Eine Krankenschwester bemerkte in einem Pflegeheim in der Römerstraße am Samstag, 13.08.2022, gegen 23.30 Uhr, einen unbekannten Mann, welcher sofort flüchtete. Kurze Zeit später rannte ein zweiter unbekannter Mann aus dem Pflegeheim. Wie die beiden Männer in das Pflegeheim gelangten ist noch unklar. Ob etwas gestohlen wurde ist hier auch noch nicht bekannt. Eine Fahndung nach den beiden Männern verlief ohne Erfolg.

