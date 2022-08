Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner nach Unfall verstorben

Schwerin (ots)

In Schwerin kam es am heutigen Morgen zu einem Unfall, bei dem der Fahrzeugführer wenig später im Krankenhaus verstarb. Der Vorfall ereignete sich gegen 09:00 Uhr auf dem Platz der Freiheit. Der 76-jährige Fahrer befuhr den Platz der Freiheit aus Richtung Franz-Mehring-Straße und weiter über die Grünfläche in Richtung der Straßenbahnhaltestelle. An einem Strommast kam das Fahrzeug zum Stehen. Ersthelfer befreiten den verunglückten Fahrer aus seinem Fahrzeug und leiteten eine Reanimation ein. Eintreffende Rettungskräfte übernahmen die medizinische Versorgung. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und zur Unfallursache übernommen. Nach ersten Ermittlungsstand sei der Fahrer nicht an den erlittenen Unfallverletzungen, sondern vermutlich aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems verstorben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zur Unfallursachen dauern noch an. Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Julia Zgonine Telefon: 038551803004

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell