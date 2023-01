Hillesheim (ots) - Am 21.01.2023 gegen 11:10 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Personenkraftwagen, vermutlich der Marke VW die L 26 von Wiesbaum in Richtung Hillesheim. Hier verstieß er aus bisher unbekannter Ursache gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit einem Fahrzeug im Begegnungsverkehr. Am Fahrzeug des Geschädigten brach der Außenspiegel ab, welcher auf die Fahrbahn fiel. Der Unfallverursacher, welcher mit an Sicherheit grenzender ...

mehr