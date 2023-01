POL-PDWIL: Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf die sogenannten "Wintergefahren"

Daun (ots) - Am 21.01.2023 gegen 13:23 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz in der Bonner Straße in Daun im Bereich der dortigen Spielothek. Hier stieß er vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem ...

