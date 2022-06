POL-KI: 220603.3 Schwentinental: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Autohaus

Kiel (ots) - In der Nacht vom 28.05.2022 auf den 29.05.2022 kam es in der Melsdorfer Straße in Kiel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verkehrsunfalldienst sucht Zeuginnen und Zeugen. Am Sonntag, gegen 01:31 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle von einem Anrufer, der kein Zeuge war, ein beschädigtes Fahrzeug in der Melsdorfer Straße gemeldet. Beamte des 3. ...

