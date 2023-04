Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Widerstand geleistet und Polizisten verletzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am späten Samstagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Eine Zeugin sprach die Streife gegen halb 11 in der Steinstraße an und berichtete, dass sie gerade eine Körperverletzung beobachtet habe: Ein Mann habe zwei Flaschensammler attackiert. Die Frau konnte den Beamten den Täter zeigen.

Als die Polizisten den Mann daraufhin einer Kontrolle unterziehen wollten, um seine Identität festzustellen, schlug dieser sofort in Richtung eines Beamten. Dem ersten Schlag konnte der Polizist noch ausweichen und wurde "nur" an der Schulter getroffen. Dann versetzte der Mann ihm aber noch einen Stoß, so dass der Polizeibeamte zu Boden fiel und sich am Arm verletzte.

Der Täter wurde anschließend gefesselt, wobei er massiven Widerstand leistete. Dann wurde der 35-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Er musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell