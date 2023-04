POL-PPWP: Alkoholisiert und aggressiv

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Morgen stoppte die Polizei gleich mehrere betrunkene Fahrer, die mit dem E-Scooter in der Innenstadt von Kaiserslautern unterwegs waren. Zunächst wurde in der Reichswaldstraße ein 23-jähriger Mann mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille angehalten. Kurze Zeit später stoppte eine andere Polizeistreife, in der ...

mehr