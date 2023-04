Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Mann beschädigt mehrere Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Abend trat ein betrunkener 20-jähriger Mann, in der Glockenstraße in Kaiserslautern, gegen insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar. Auf den Mann, welcher kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen wurde, kommt nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu. / FZ

